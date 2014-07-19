المصري يوافق على انتقال الشناوي إلى الزمالك

قال النادي المصري البورسعيدي الذي ينافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم إن مجلس إدارته وافق من حيث المبدأ على انتقال حارسه أحمد الشناوي الى الزمالك اعتبارا من الموسم المقبل لكن بشروط جديدة غير التي عرضها الزمالك.

وقال ياسر يحيى رئيس النادي المصري إن الزمالك عرض شراء الشناوي ضمن صفقة تبادلية يضم بموجبها المصري اثنين من لاعبي الزمالك وهما نور السيد واحمد جعفر بالإضافة الى حصوله على مبلغ خمسة ملايين جنيه مصري (699300 دولار).



وأضاف يحيى في مؤتمر صحفي اليوم بالنادي المصري "وافقنا على مبدأ الانتقال تحت ضغوط شديدة من الحارس الذي يرغب في الانتقال من أجل اللعب لمنتخب مصر لكننا رفضنا مبدأ الصفقة التبادلية".

وتابع رئيس النادي قوله "سينتقل الشناوي إذا ما عرض الزمالك أعلى سعر". وأشار رئيس المصري إلى انه استطلع رأي طارق يحيى المدرب الجديد للفريق والذي وافق على انتقال الحارس.

وسبق أن لعب الشناوي (23 عاما) للزمالك في الموسم قبل الماضي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد وجلس احتياطيا لعبد الواحد السيد.

واستحوذ الزمالك على نصيب الأسد من صفقات فترة الانتقالات الصيفية بعد إعلانه عن تعاقده مع 15 لاعبا على مدار الشهرين الماضيين تمهيدا لقيدهم في قائمته للموسم المقبل.