الرمثا الأردني يتعاقد مع المدرب الروماني فلورين

تعاقد نادي الرمثا المنتمي لدوري الأردن للمحترفين لكرة القدم رسميا مع الروماني فلورين متروك لقيادته في الموسم المقبل.

وقال عبدالحليم سمارة، رئيس النادي لرويترز، اليوم السبت "نحن في الرمثا نعول كثيرا على مدربنا الجديد. يمتلك سيرة ذاتية تدريبية متميزة، وبالفعل تسلم مهمته وقاد الفريق في أول تدريب له". أضاف سمارة "لدينا طموحات مشروعة بالموسم المقبل للمنافسة على ألقاب المسابقات المحلية".

وبمقتضى التعاقد سيحصل متروك على راتب شهري مقداره ستة آلاف دولار، إضافة لبعض البدلات والمكافآت الأخرى. وسبق للمدرب الروماني أن قاد فريق شباب الأردن في موسم 2012 للفوز بلقب دوري المحترفين بالبلاد للمرة الثانية في تاريخه.

وسبق للمدرب الروماني قيادة فريق التعاون السعودي، وحقق معه نتائج غير جيدة موسم 2012، ثم اضطر لاحقاً إلى تقديم استقالته من النادي القصيمي.