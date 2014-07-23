بورتو يعلن عن ضم براهيمي رسمياً

أعلن بورتو البرتغالي لكرة القدم أنه ضم ياسين براهيمي لاعب وسط منتخب الجزائر من غرناطة الإسباني.

ورحب بورتو في صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت بانضمام اللاعب المولود في فرنسا دون الإعلان عن أي تفاصيل أخرى متعلقة بالصفقة.

وكانت تقارير إعلامية برتغالية ذكرت أن الصفقة قد تصل قيمتها إلى 8.5 مليون يورو لمدة خمس سنوات.



وشارك براهيمي (24 عاما) مؤخرا مع الجزائر في كأس العالم بالبرازيل والتي توجت ألمانيا بلقبها الأسبوع الماضي للمرة الرابعة في تاريخها.

وسجل براهيمي هدفا في اللقاء الذي فازت به الجزائر 4-2 على كوريا الجنوبية في دور المجموعات بكأس العالم قبل أن يخرج الفريق من البطولة بعد هزيمته 2-1 بصعوبة في مباراة امتدت لوقت إضافي بدور الستة عشر أمام ألمانيا.

وسبق لبراهيمي أن لعب في صفوف ستاد رين وكليرمو في فرنسا قبل الانتقال إلى غرناطة.

وبدأ براهيمي مشواره الدولي مع الجزائر العام الماضي في مباراة فاز فيها الفريق 3-1 على بنين بالتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2014.