بين وفاق سطيف و"المربع".. تجاوز أهلي بنغازي

يلتقي وفاق سطيف الجزائري بمنافسه أهلي بنغازي غدا الجمعة في رابع جولات دور المجموعتين من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم وكله أمل في تحقيق الفوز لتعويض تعادله السلبي مع المنافس الليبي في الجولة الماضية وتعزيز فرصه في الوصول للمربع الذهبي لأهم بطولات الاندية الافريقية للعبة الشعبية.





وكان من المقرر إقامة المباراة على أرض الفريق الليبي لكنها نقلت الى استاد الشاذلي زويتن في العاصمة التونسية بسبب تردي الاوضاع الأمنية في ليبيا.





وقال خير الدين مضوي مدرب الوفاق إن لاعبيه يعانون من بعض التعب بسبب السفر وتأثير الصيام، إلا أنه في المقابل بدا واثقا من قدرة فريقه على تحقيق نتيجة إيجابية، وأضاف مضوي "أعتقد أننا وبعد حصة الاسترخاء التي أجريناها سنكون أحسن، كما أن لياقة اللاعبين البدنية ستكون في المستوى يوم اللقاء."





كما عبر فريد ملولي مدافع الوفاق عن استعداد فريقه للقاء بشكل جيد رغم اعترافه بقوة المنافس قائلا "أهلي بنغازي منافس قوي سيفرض علينا ضغطا وسيشكل بعض الصعوبات، إلا أننا مستعدون جيدا للقاء الذي سيكون صعبا للغاية ونعلم ما ينتظرنا."





وكانت مصادر من داخل الوفاق كشفت لرويترز أن الطاقم الفني للفريق يفكر جديا في الاعتماد على كل من خير الدين عروسي وفريد ملولي في خط الدفاع.





ومن المتوقع ألا يجري مضوي الكثير من التغييرات على مستوى التشكيلة التي لعبت لقاء الذهاب أمام أهلي بنغازي بداية بالحارس سفيان خذايرية فيما قد يكون التغيير الوحيد على مستوى محور الدفاع باشراك بإقحام خير الدين عروسي إلى جانب فريد ملولي.





وبعد ثلاث جولات يتصدر وفاق سطيف جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد خمس نقاط متقدما بفارق نقطة واحدة على الصفاقسي وأهلي بنغازي وبنقطتين عن الترجي متذيل الترتيب.





وفي المباراة الثانية للمجموعة الثانية يستضيف الصفاقسي غريمه المحلي الترجي في مواجهة تونسية يتوقع ان تكون قوية اذ سيسعى كل طرف لحسمها لمصلحته بعد غد السبت.





ويدرك الصفاقسي ان الانتصار في مواجهة غريمه سيدفعه خطوة اضافية نحو المربع الذهبي للمسابقة بينما قد تبعثر الخسارة أوراقه وتقلص فرصه في المنافسة على بطاقة التأهل للدور المقبل.





وفي المقابل سيحاول الترجي مواصلة الصحوة بعد البداية المتعثرة في دور المجموعين بتكرار الفوز على غريمه المحلي بعدما تغلب عليه في الجولة السابقة 2-1 وتعزيز فرصه في مواصلة التقدم.





ويعول الصفاقسي بقيادة مدربه الفرنسي الجديد فليب تروسييه على أفضلية اللعب على ارضه وأمام جمهوره ويعتمد على التعزيزات الجديدة لتخطي عقبة منافسه وحصد النقاط الثلاث للمباراة.





وعزز الصفاقسي صفوفه بالتعاقد مع لاعب الوسط المغربي ابراهيم البحري والمهاجم ابراهيم كوتكو من ساحل العاج والظهير الايسر سليم المحجبي والمدافع حبيب بلعيد.





وقال تروسييه الذي سيبدأ مسيرته مع الفريق بخوض اختبار صعب " تعاقد النادي مع لاعبين قادرين على تقديم الاضافة لكن لا يمكن الجزم بمشاركتهم في اللقاء ومع ذلك يضم التشكيل الاساسي للفريق لاعبين ممتازين ونحن مستعدون بشكل جيد للمواجهة."





من جانبه دعم الترجي صفوفه بالتعاقد مع محمد علي اليعقوبي في خطوة لمنح خط دفاعه الصلابة بعد أدائه المهزوز في المباريات السابقة كما ضم لاعب الوسط فوسيني كوليبالي والمهاجم موسى مارينجا.





ويأمل الترجي بقيادة مدربه الفرنسي سيباستيان ديسابر ان يستفيد من اسبقيته المعنوية على حساب منافسه بعد ان تغلب عليه ثلاث مرات في الموسم الماضي.





وقال ديسابر الذي بدا متفائلا بقدرة فريقه على الفوز "سننتقل إلى صفاقس للعودة بنقاط الانتصار الثلاث خاصة اننا نتمتع بأفضلية على المنافس بعد ان تغلبنا عليه ثلاث مرات الموسم الماضي."





لكن الصفاقسي استطاع في نهاية المطاف أن يكسر سيطرة غريمه على مواجهات الفريقين في الموسم الماضي عندما تغلب عليه في المواجهة الرابعة التي جمعتهما واطاح به من دور الثمانية لبطولة الكأس.





لذلك يتوقع أن يشتعل الحماس على المواجهة المرتقبة بين الفريقين ويطغى الاداء القوي لحاجة كل منهما للفوز وجني النقاط الثلاث.





وفي المجموعة الاولى سيسعى الزمالك المتذيل (بثلاث نقاط) إلى تحقيق الفوز على ضيفه مازيمبي الكونجولي المتصدر (بست نقاط) يوم الأحد على امل الاستمرار في المنافسة والوصول الى المربع الذهبي رغم صعوبة موقفه.





وقال أحمد سليمان عضو مجلس ادارة الزمالك والمشرف العام على الكرة ان فريقه لا بديل امامه عن الفوز على مازيمبي ليواصل مشواره في دوري الابطال.





واضاف سليمان لرويترز "أي نتيجة غير الفوز ستبعدنا عن المنافسة وستمنح الاخرين فرصا اكبر للتأهل لدور الاربعة."





وتابع سليمان قائلا "اللاعبون والجهاز الفني يدركون صعوبة الموقف ونحن كمجلس ادارة نثق في قدرة اللاعبين على تحقيق الفوز حتى وان كانت الصفوف تعاني من نقص الخبرة."





وسيغيب عن الزمالك لاعبه حازم امام للايقاف بسبب الحصول على الانذار الثاني في المباراة السابقة.





ويعاني الزمالك من نقص الخبرة في صفوف بعد استغنائه عن أكثر من عشرة لاعبين مؤخرا.







ويحتل فيتا كلوب الكونجولي المركز الثاني بأربع نقاط ويتساوى في الرصيد مع منافسه المقبل الهلال السوداني.

