جيان ينهي مسيرته الرياضية.. "عيناوياً"

ضمن العين بطل كأس رئيس الإمارات لكرة القدم بقاء هدافه الغاني أسامواه جيان ضمن صفوفه حتى 2018 بعدما مدد عقد اللاعب العائد من المشاركة في نهائيات كأس العالم.





وقال العين بحسابه على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي أمس الخميس إن جيان البالغ من العمر 28 عاما وقع عقدا جديدا مع النادي الساعي لاستعادة لقب دوري المحترفين الإماراتي.





وتعهد جيان الذي سجل هدفين في كأس العالم بالبرازيل لكن منتخب بلاده خرج من الدور الأول بالبقاء في صفوف العين حتى نهاية مشواره.





ونقل حساب العين على تويتر عن هداف الدوري المحلي للموسم الماضي قوله "أنا سعيد جدا لأنني سأبقى هنا حتى 2018 وأشكر العاملين بالنادي والإدارة والجماهير على دعمها لي."





وأضاف "أنا سعيد هنا منذ انضممت إلى العين في 2011. سأنهي مسيرتي في العين."





ولم يكشف الطرفان عن قيمة العقد الجديد لكن جيان سيكمل في العين مشواره الذي بدأ قبل ثلاث سنوات حيث ساعد النادي على الفوز بالدوري الإماراتي لموسمين متتاليين في 2012 و2013.

