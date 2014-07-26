الإفريقي التونسي يضم صابر خليفة من مارسيليا

المصدر: تونس - د ب أ

أعلن النادي الإفريقي التونسي لكرة القدم اليوم السبت عن ضم مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي صابر خليفة رسميا إلى صفوفه على سبيل الإعارة.

وأوضح النادي بموقعه الرسمي على الإنترنت أنه ضم اللاعب الدولي خليفة /27 عاما/ لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من مارسيليا مع وجود بند في الاتفاق يسمح بضمه بشكل نهائي في الموسم التالي.

وبذلك سيعزز خليفة بدءا من الموسم الجديد خط هجوم النادي الإفريقي الذي يشن حملة قوية بسوق انتقالات اللاعبين هذا الصيف بحثا عن لقبه الأول بمسابقة الدوري التونسي منذ عام 2008 .

وسبق لخليفة اللعب في تونس مع أندية الملعب القابسي والترجي وحمام الأنف قبل أن يحترف بالدوري الفرنسي عام 2011 في صفوف نادي ايفيان ثم أولمبيك مارسيليا بموسم 2013-2014 الماضي.