الرجاء البيضاوي يتعاقد مع المهاجم العاجي كيبي

واصل فريق الرجاء البيضاوي وصيف بطل دوري المغرب لكرة القدم تعزيز صفوفه استعداداً للموسم المقبل بإعلانه ضم المهاجم يحيى كيبي، وهو من بوركينا فاسو اليوم الجمعة بعد أن أمضى وقتاً معه على سبيل التجربة توج باقتناع المدرب الجزائري عبدالحق بنشيخة بقدراته.

وأعلن الرجاء أن كيبي البالغ من العمر 29 عاما ارتبط به لمدة عامين بحضور وكيل أعماله وبعض مسؤولي الفريق الأخضر والأبيض بعد الاتفاق مع رئيس النادي الموجود في السعودية حالياً.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة. ولعب كيبي مع الخريطيات القطري في آخر خمس سنوات.

وكيبي الذي سيرتدي القميص رقم 15 هو خامس صفقة للرجاء الذي سبق له وتعاقد مع أحمد شاغو من الدفاع الحسني الجديدي ويوسف الكناوي مهاجم جمعية سلا وصلاح الدين عقال مهاجم الجيش الملكي وجواد إيسن لاعب الوداد البيضاوي.