الفيصلي الأردني يضم الويشي والباعور إلى صفوفه

أعلن الفيصلي وصيف بطل دوري المحترفين الأردني لكرة القدم تعاقده مع المهاجم المصري رضا الويشي من الطلبة العراقي والمدافع جهاد الباعور لاعب الجيش السوري السابق.

وقال مصدر في الفيصلي لـ"رويترز" اليوم الأحد "التعاقد مع الويشي والباعور جاء بناء على توصية من المدير الفني محمد عبد العظيم لتدعيم الخطين الدفاعي والهجومي".

وأضاف "نعول كثيرا على الويشي والباعور وباقي الفريق للعودة إلى واجهة الألقاب مجددا بعد غياب". ولم يذكر الفيصلي المزيد من التفاصيل حول الصفقة.

ولعب الويشي (29 عاما) سابقا في الأهلي بطل مصر والمقاولون العرب والإنتاج الحربي وتليفونات بني سويف قبل أن ينتقل للعراق حيث لعب لفترات قصيرة مع القوة الجوية وكربلاء وأخيرا الطلبة.