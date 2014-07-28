ريكاردو كوستا يحترف في صفوف السيلية القطري

نجح مجلس إدارة نادي السيلية القطري في الاتفاق مع اللاعب البرتغالي الدولي ريكاردو كوستا لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، فيما أبدى اللاعب تحمسه لخوض تجربة احتراف جديدة بدوري نجوم قطر.

وكان كوستا وصل فجر اليوم الاثنين العاصمة القطرية الدوحة حيث كان في استقباله عدد من مسؤولي النادي. ومن المقرر أن يخضع اللاعب إلى الفحص الطبي بمستشفى جراحة العظام "أسبيتار" بعد عطلة عيد الفطر قبل التوقيع على العقد والذي سيمتد لموسمين.

وأشاد المدرب التونسي للسيلية سامي الطرابلسي بإمكانات اللاعب البرتغالي وقال في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)اليوم : "إنه لاعب متميز ولم يكن من السهل إقناعه بالاحتراف في الدوري القطري، خاصة أنه لاعب دولي ويمتلك مؤهلات عالية وخبرة كبيرة. كان لديه الكثير من العروض ولكنه وافق على الانضمام إلينا عندما تحمس للبرنامج الطموح للنادي وأدرك أن الفريق يطمح إلى تثبيت نفسه ضمن الكبار والمنافسة مستقبلا على الألقاب".

ويقيم الفريق الأول للسيلية حاليا معسكرا تدريبيا بإيطاليا استعدادا للموسم الجديد، وسينضم كوستا إلى معسكر الفريق بمجرد توقيع العقد ليكون بذلك المحترف الثالث في الفريق بعد الكوري جين هو سين والتونسي عصام جمعة في انتظار الصفقة الرابعة والاخيرة قبل اغلاق ملف المحترفين.