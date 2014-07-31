مقتل لاعب فلسطيني سابق بقذيفة إسرائيلية في غزة

قالت مصادر طبية فلسطينية اليوم الخميس، إن عاهد زقوت لاعب المنتخب الفلسطيني السابق قتل بعد إلقاء قذيفة إسرائيلية على منزله في غزة.

وأبلغ الصحفي الرياضي خالد زاهر "رويترز" في غزة "فقدت فلسطين واحدا من أفضل لاعبيها وربما يكون أفضل لاعب وسط على الإطلاق".

وقال أطباء وجيران زقوت إنه قتل أمس الأربعاء، بينما كان نائما في سريره. ولا يعرف عن زقوت (49 عاما) انضمامه لأي فصيل سياسي ولم يعبر عن آرائه السياسية بشكل واضح.

وسبق لزقوت أن حمل شارة قيادة منتخب بلاده للشباب كما سبق أن خاض مباراة ودية مع منتخب بلاده الأول في 1994 أمام فريق من نجوم فرنسا بقيادة ميشيل بلاتيني.

وانتقل زقوت في الآونة الأخيرة إلى العمل في مجال التدريب كما عمل كمقدم برامج رياضية في التلفزيون الفلسطيني.

