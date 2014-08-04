عمرو زكي يحترف في صفوف العهد اللبناني

تعاقد نادي العهد، رابع الدوري اللبناني لكرة القدم، مع اللاعب الدولي المصري عمرو زكي، لينضم إلى الفريق الساعي لاستعادة اللقب المحلي والمنافسة قارياً في المواسم المقبلة.

وأشار رئيس النادي تميم سليمان في اتصال مع "فرانس برس" إلى أن المفاوضات أخذت وقتاً طويلاً، وسيوقع العقد غداً الاثنين في بيروت بعيد وصول زكي وسيكون لمدة سنة، ولم يفصح سليمان عن قيمة الصفقة، تاركا الأمر للاعب المصري إذا أراد ذلك.

ويعد زكي من أبرز وجوه الكرة المصرية في العقدين الأخيرين، وبدأ حياته الاحترافية عام 2001 مع نادي المنصورة، ثم انتقل إلى انبي عام 2003، وبعد سنتين انتقل للعب في أوروبا، وتحديداً نادي لوكوموتيف موسكو الروسي، لكنه لم يستمر طويلاً قبل أن يتعاقد مع الزمالك عام 2006 ولعب معه 88 مباراة سجل فيها 35 هدفاً.

وأعار الزمالك زكي إلى ويغان أتلتيك الانجليزي موسم 2008- 2009 حيث خاض 32 مباراة، وسجل 11 هدفاً، ثم انتقل بالإعارة أيضاً إلى هال سيتي الانجليزي ولعب معه 6 مباريات من دون أن يترك بصمة جديدة.

وفي 2012 انتقل زكي الملقب بـ"البلدوزر" إلى الدوري التركي ليلعب مع ايلازيغسبور، ثم عاد إلى انبي مجدداً وصولاً إلى السالمية الكويتي في الموسم الماضي، ولعب معه 9 مباريات، سجل فيها هدفين فقط، قبل أن يلتحق بنادي الرجاء البيضاوي المغربي مطلع السنة الحالية، لكنه لم يكمل المشوار مع وصيف بطل العالم، إذ تم فسخ العقد بعد 3 أشهر فقط ومن دون أن يلعب أي مباراة رسمية بسبب انزعاج النادي الأخضر من سلوكياته وخضوعه لجراحة دون إذن ناديه، وكشف سليمان أن زكي سيصطحب معه مدافع وادي دجلة محمد جيلاني ليكون الأجنبي الثاني في الفريق.