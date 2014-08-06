عدنان حمد يتولى الدفة التدريبية لمنتخب البحرين

عين الاتحاد البحريني لكرة القدم اليوم الثلاثاء العراقي عدنان حمد مدربا للمنتخب الأول خلفا للانجليزي انطوني هودسون.





ونقل بيان صادر عن الاتحاد البحريني لكرة القدم عن الشيخ علي بن خليفة آل خليفة رئيس الاتحاد قوله ان عقد حمد سيمتد لعامين مشيرا الى انه سيتم الكشف عن التفاصيل الخاصة بعقده خلال اليومين المقبلين.





وأكد رئيس الاتحاد البحريني خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم لتقديم حمد على ان الاتفاق مع المدرب العراقي "جاء عن قناعة تامة بقدراته كمدرب له خبرته الكبيرة في المنطقة."





واوضح الشيخ علي بن خليفة ان المرحلة المقبلة "تتطلب جهدا كبيرا ومضاعفا ومشتركا مع كافة الأطراف الإدارية والفنية ذات العلاقة والصلة بالمنتخب الوطني."





في المقابل أبدى العراقي حمد سعادته الكبيرة لوجوده في البحرين من أجل قيادة منتخبها الوطني خلال الفترة المقبلة في ظل خوض الفريق لبطولتين مهمتين في المرحلة المقبلة وهما كأس الخليج في نوفمبر المقبل في الرياض وكأس آسيا التي تستضيفها استراليا في يناير من العام المقبل.





وكان هودسون (33 عاما) قد ترك تدريب منتخب البحرين الاسبوع الماضي وتولى اليوم تدريب منتخب نيوزيلندا خلفا للمدرب ريكي هربرت.

