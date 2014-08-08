عجمان.. محطة الجزائري زياني الجديدة

انضم الجزائري كريم زياني لاعب وسط العربي القطري السابق وبشكل رسمي إلى نادي عجمان المنافس في الدوري الإماراتي لكرة القدم وقال النادي إنه ارتبط باللاعب المخضرم بعقد لموسم واحد قابل للتجديد الليلة الماضية.

وكان زياني فسخ عقده مع إدارة ناديه السابق العربي بالتراضي وهو ما مكنه من الانضمام إلى عجمان في صفقة انتقال حر لم تكلف النادي الإماراتي أي مبالغ مالية سوى راتب اللاعب السنوي الذي تم الاتفاق عليه مسبقا قبل التوقيع على العقد.

وبعد الانضمام رسميا للنادي سيتوجه زياني (32 عاما) الى ألمانيا للانضمام الى فريقه الجديد الذي يقيم معسكرا تدريبيا هناك استعدادا لانطلاق الموسم الجديد.

وسبق لزياني اللعب في صفوف تروا ولوريان وسوشو ومرسيليا في فرنسا قبل الانتقال الى فولفسبورج الألماني ثم الجيش القطري بعد مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا.



