الأهلي يسقط أمام نكانا الزامبي بهدف

فشل الأهلي المصري في حسم تأهله رسميا إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفدرالية الأفريقية) بعدما خسر صفر/ 1 أمام مضيفه نكانا الزامبي في الجولة الخامسة "قبل الأخيرة" بالمجموعة الثانية للمسابقة اليوم السبت بمدينة كيتوي الزامبية.



وأحرز بيلي موانزا هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 51 عن طريق ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها بيرنارد كامبل حكم المباراة من سيشيل ضد صبري رحيل لاعب الأهلي.

وجاءت المباراة أقل من المتوسط حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب طوال الوقت، ولم يشهد اللقاء سوى فرصا قليلة للغاية ، حيث كثرت التمريرات المقطوعة والعشوائية من كلا الفريقين.

وتجددت آمال نكانا، الذي حقق فوزه الثاني على التوالي في المجموعة عقب فوزه في الجولة الماضية 4/ 3 على ضيفه النجم الساحلي التونسي، في التأهل إلى الدور قبل النهائي بهذا الفوز بعدما رفع رصيده إلى سبع نقاط، ليحتل المركز الثاني (مؤقتا) قبل لقاء النجم الساحلي صاحب المركز الثالث بخمس نقاط مع ضيفه سيوي سبور الإيفواري في وقت لاحق اليوم السبت.

في المقابل، تجمد رصيد الأهلي الذي تلقى خسارته الأولى في المجموعة عند ثمان نقاط، علما بأنه كان يحتاج للحصول على نقطة التعادل فقط للتأهل إلى المربع الذهبي.

وبتلك النتيجة يتأجل حسم الفريقين المتأهلين عن هذه المجموعة إلى الجولة الأخيرة حيث يلتقي الأهلي مع ضيفه النجم الساحلي، بينما يخرج نكانا لملاقاة سيوي سبورت.

وتعد هذه الخسارة هي الرابعة التي يتلقاها الأهلي في تاريخ لقاءاته مع الأندية الزامبية في المسابقات الأفريقية مقابل الفوز في ست مباريات والتعادل في لقائين، بينما يعتبر هذا الفوز هو الأول لنكانا على الفريق المصري مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في المباراة.

