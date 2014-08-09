تعويذة خليجي 22.. "نمر" مهدد بالانقراض

كشفت مصادر "العربية.نت" أن حيوان النمر العربي سيكون تعويذة البطولة، وذلك بالتنسيق مع هيئة حماية الحياة الفطرية، على أن يتم الكشف عن ذلك رسمياً مساء يوم الثلاثاء المقبل في حفل القرعة الذي يحتضنه قصر المصمك التاريخي وسط العاصمة الرياض، وسط عروض ليزر و 3D وفلكلور شعبي.

ووفقاً لذات المصادر، فإن اختيار النمر العربي الذي يتواجد في جنوب المملكة يأتي حماية له من الانقراض المهدد به، وسيكون ذلك تحت أنظار عدد من النجوم الخليجيين الذين أثروا اللعبة بالمنطقة، مثل فيصل الدخيل ووائل سليمان، نجمي منتخب الكويت ويونس محمود، الهداف العراقي، والعماني هاني الضابط، والقطري يونس أحمد.

وبحسب تصنيف المنتخبات على المستويات الثلاثة، بات من الممكن وقوع منتخبات السعودية والكويت والعراق بمجموعة واحدة، وذلك بسبب وضع السعودية والإمارات على رأس كل مجموعة، فيما قسمت بقية المنتخبات حسب تصنيفها الشهري الأخير الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث يضم المستوى الأول منتخبي عمان (69)، وقطر (86)، فيما يضم المستوى الثاني منتخبي العراق (89)، والبحرين (105)، والمستوى الثالث كلاً من الكويت (107)، واليمن (108).

وعلى صعيد ذي صلة، حددت شركة "إم بي سلفا" المالكة للحقوق مبلغ 20 ألف دولار ثمناً لنقل وقائع القرعة، فيما يتعين على القناة الراغبة بنقل القرعة، إضافة إلى استوديو مصاحب لها بدفع 50 ألف دولار أميركي، في الوقت الذي بدأت بعض القنوات الخليجية بإيفاد مراسليها منذ وقت باكر لتغطية الحفل.