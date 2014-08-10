فيتا الكونغولي يقذف بالزمالك خارج أبطال إفريقيا

ودع الزمالك المصري البطل خمس مرات دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بعد هزيمته 1-صفر على أرضه أمام فيتا كلوب القادم من الكونغو الديمقراطية اليوم الأحد.

وضمن فيتا كلوب التأهل للدور قبل النهائي لأول مرة منذ 1981 بعدما أصبح رصيده عشر نقاط من خمس مباريات بالتساوي مع غريمه المحلي مازيمبي بطل إفريقيا أربع مرات متصدر المجموعة الأولى الذي هزم الهلال السوداني 3-1 في وقت سابق اليوم.

وبقي رصيد الزمالك أربع نقاط مثل الهلال وستكون مباراتهما في الجولة الأخيرة بعد أسبوعين في أم درمان بدون أهمية.

وسجل الأوغندي يونس سنتامو هدف فيتا الوحيد في الدقيقة 55 بعد أن استغل خطأ الحارس محمد أبو جبل.

وكان الصفاقسي التونسي ووفاق سطيف الجزائري ضمنا التأهل للدور قبل النهائي من المجموعة الثانية.