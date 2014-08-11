إسرائيل تقتل الرياضيين الفلسطينيين وتدمر ملاعب غزة

لم تسلم الرياضة الفلسطينية من الغارات الإسرائيلية التي تتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من شهر، فالكثير من المنشآت الرياضية تم قصفها وتدميرها مما أدى إلى انهيار البنية التحتية في غزة بشكل كبير، إضافةً إلى مقتل العديد من الرياضيين على رأسهم الكابتن عاهد زقوت، لاعب منتخب فلسطين السابق، في غارة استهدفت منزله الذي يحتوي العديد من الكؤوس والجوائز الخاصة به.

زقوت كان من أبرز الأسماء في كرة القدم الفلسطينية، وحتى بعد اعتزاله اتجه إلى سلك التدريب وساهم في إنشاء العديد من المدارس الكروية.

وأشارت التقارير إلى مقتل قرابة 20 رياضياً فلسطينياً بسبب القصف الإسرائيلي، من بينهم محمد قطري وعدي جبر، لاعبا نادي شباب الأمعري.

وأعلن رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تشكيل لجنة خاصة لتسجيل وتوثيق الإصابات التي تعرض لها الرياضيون والمنشآت الرياضية في غزة، من أجل تقديمها للهيئات الرياضية الدولية.

ويخشى الفلسطينيون أن تؤثر هذه الأحداث على استعدادات المنتخب الذي يشارك في كأس آسيا مطلع العام المقبل للمرة الأولى في تاريخه.





