فوزي البنزرتي مدرباً للنجم الساحلي التونسي

المصدر: تونس - د ب أ

تعاقد نادي النجم الساحلي التونسي رسمياً اليوم الثلاثاء مع المدرب فوزي البنزرتي بعد إقالة المدرب الصربي دراجان سفيتكوفيتش.

وأفادت إذاعة "جوهرة أف أم" الخاصة إن فوزي البنزرتي 64عاما وقع اليوم عقدا لمدة موسم واحد مع النجم الساحلي وسيباشر مهامه انطلاقا من يوم غدا الاربعاء.

ولم يمض على التعاقد مع الصربي دراجان سوى بضعة أسابيع خلفا للمدرب الفرنسي روجيه لومير الذي فضل العودة إلى فرنسا بعد فوزه الموسم المنقضي بلقب الكأس.

وأقيل دراجان إثر ظهور الفريق بأداء مخيب في كأس الاتحاد الإفريقي وسقوطه في لقاءين متتالين أمام نكانا الزامبي وسيوي سبور الإيفواري ضمن منافسات المجموعة الثانية.

ويلتقي النجم تحت قيادة البنزرتي الذي قاد فريق الرجاء البيضاوي إلى نهائي كأس العالم للأندية في ديسمبر الماضي، مع فريق الصفاقسي ضمن الجولة الأولى للدوري التونسي يوم الخميس.

كما تنتظر البنزرتي الذي أشرف على أغلب الأندية الكبرى في تونس مباراة حاسمة ضد الأهلي المصري ضمن الجولة الأخيرة من منافسات كأس الاتحاد الإفريقي حيث يتوجب عليه تحقيق الفوز لضمان المرور إلى المربع الذهبي.