أم صلال القطري يتعاقد مع المصري فتحي

المصدر: الدوحة - أ ف ب

تعاقد أم صلال، سابع الدوري القطري لكرة القدم، اليوم الخميس، مع المصري أحمد فتحي، لاعب الأهلي لثلاثة مواسم.

وأكد مسؤول في أم صلال رفض ذكر اسمه أن ناديه حسم التعاقد مع أحمد فتحي بعد اتصال مع الاتحاد الدولي (فيفا) للتأكد من صحة موقف اللاعب بعد أن أعلن نادي الاتحاد السعودي امتلاكه لعقد الدولي المصري الذي نفى عبر مقربين منه هذا الأمر، وأنه لم يوقع على أي عقود.

وكشف المسؤول عن وجود مفاوضات مع أحمد فتحي منذ شهر مضى، وأن الطرفين كانا على اتفاق تام حول كل بنود العقد.

وشارك فتحي في التدريبات منذ وصوله إلى الدوحة، وسيكون ضمن التشكيل الأساسي في مباراة أم صلال مع الغرافة غدا الجمعة في المرحلة الأولى من الدوري القطري.