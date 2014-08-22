الأهلي المصري يعلن جاهزية لاعبيه لمواجهة النجم الساحلي

قال الجهاز الطبي للاهلي المصري إن الثنائي وليد سليمان صانع اللعب وحسام عاشور لاعب الوسط تعافيا من الاصابة وباتا جاهزين لمواجهة ضيفه النجم الساحلي التونسي في الجولة الاخيرة من دور المجموعتين في كأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد غد السبت.





وقال موقع الاهلي على الانترنت "شارك الثنائي عاشور وسليمان في مران الفريق مساء الخميس بعد شفائهما تماما."وعانى عاشور من مشكلة في الرباط الداخلي للركبة بينما اشتكى سليمان من كدمة فى الكاحل.

وتابع "بات الثنائي جاهزا للمشاركة في مباراة النجم الساحلي."



ويحتاج الاهلي لنقطة التعادل للتأهل للدور قبل النهائي حيث يتصدر المجموعة بثماني نقاط يليه نكانا الزامبي في المركز الثاني بفارق نقطة ثم سيوي سبور من ساحل العاج الثالث وله ست نقاط وأخيرا النجم برصيد خمس نقاط.





والنجم بطل هذه المسابقة ثلاث مرات في 1995 و1999 و2006 بينما لم يسبق لا للأهلي ولا لأي فريق مصري حمل كأسها.

