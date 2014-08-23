البنزرتي: عدم الفاعلية سبب خسارتنا أمام الأهلي

قال فوزي البنزرتي مدرب النجم الساحلي التونسي إن فريقه قدم كل ما في وسعه للفوز على مضيفه الأهلي المصري وانتزاع بطاقة التأهل للدور قبل النهائي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لكن افتقاده للقدرة التهديفية حال دون إكماله لمسيرته في البطولة.

وتعادل النجم الساحلي خارج ملعبه مع مضيفه الأهلي المصري سلبياً في الجولة الأخيرة من منافسات دور الثمانية المجموعتين اليوم السبت ليودع البطولة التي سبق أن توج بها ثلاث مرات.

وقال البنزرتي في تصريحات صحافية عقب اللقاء "قدمنا كل شيء وقدم اللاعبون كل ما لديهم على مدار اللقاء. صنعنا عدة فرص لكننا لم نستغلها ولم نستطع هز الشباك."

وأضاف" كنا الأفضل والأحسن خاصة في الشوط الثاني بفضل الضغط الذي فرضنا على منافسنا قبل خروج فرانك كوم (بسبب طرده)."

وانتقد البنزرتي أداء حكم المباراة المالي كومان كوليبالي. وقال "الحكم أتعبنا كثيرا لا أعرف لماذا رفع البطاقة الحمراء في وجه كوم ودفعنا للعب بعشرة لاعبين ونحن في قمة العطاء."

لكن البنزرتي الذي عين مدربا للفريق بعد إقالة الصربي دراجان سفيتكوفيتش أكد أن السبب الأهم في خروج الفريق من البطولة هو إهدار النقاط بعد الخسارة في الجولتين السابقتين.

وقال "لو فزنا في المباراتين السابقتين كنا سنتأهل بالرغم من التعادل (اليوم). أثرت الهزيمتان (أمام نكانا الزامبي وسيوي سبور من ساحل العاج) على مشوار الفريق كما زادت مواجهة الأهلي في الجولة الأخيرة من صعوبة الأمر."

وأنهى النجم دور المجموعات في المركز الأخير بالمجموعة الثانية برصيد ست نقاط وبفارق ثلاث نقاط خلف الأهلي وسيوري سبور من ساحل العاج.

من جهته قال زياد الجزيري المدير الرياضي للنجم الساحلي "خروج مخيب للآمال. لو فزنا في مباراتنا السابقة لكنا قد ضمنا التأهل."

وأضاف الجزيري "هناك حسرة كبيرة بسبب ضياع لقب كان في متناولنا، كما أن الحكم لم يعطنا حقنا."

وسبق للنجم الساحلي التتويج بلقب بطولة كأس الاتحاد الإفريقي أعوام 1995 و1999 و2006.