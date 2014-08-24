تحقيقات في الجزائر بعد مقتل لاعب كاميروني بالحجارة

طالب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بتوقيع "عقوبات رادعة" بعد مقتل الكاميروني ألبير إيبوسي مهاجم شبيبة القبائل بعد إصابته بمقذوف ألقي من المدرجات بعد هزيمة فريقه في الدوري الجزائري أمس السبت.

كما أصدر الاتحاد الجزائري للعبة بيانا يدين فيه الحادث، مطالبا بتوقيع أقسى العقوبات على مرتكبيه.

وتعرض إيبوسي لإصابة في رأسه بعدما ألقي المقذوف من مدرج فريقه أثناء خروج اللاعبين من الملعب عقب الخسارة 2-1 أمام اتحاد العاصمة في ملعب تيزي أوزو وبعدما أحرز هدف فريقه الوحيد.

وأعلن شبيبة القبائل في بيان وفاة إيبوسي في المستشفى أمس السبت رغم أنه لم يذكر السبب.

وطالب عيسى حياتو رئيس الاتحاد الإفريقي الدول الأعضاء بالتعامل بحزم مع شغب الملاعب وقال في بيان اليوم الأحد "قلبي مع عائلة وأصدقاء هذا الرجل اليافع الذي استمتع بأداء عمله وانتقل لمواصلة شغفه بكرة القدم باللعب خارج بلاده."

وأضاف "لا يمكن لكرة القدم الإفريقية أن تكون الأرض الخصبة لشغب الملاعب. ننتظر توقيع عقوبات صارمة ضد هذا التصرف القبيح. لا مكان للشغب في كرة القدم الإفريقية بصفة خاصة والرياضة بصفة عامة."

وذكر الاتحاد الجزائري بموقعه على الإنترنت "تلقى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم السيد محمد روراوة وأفراد أسرة كرة القدم (الجزائرية) كافة بكثير من الذهول والصدمة والاستنكار نبأ الوفاة المأساوية لألبير إيبوسي لاعب شبيبة القبائل."

وأضاف الاتحاد الجزائري "أدى هذا الحادث المأساوي بحياة لاعب متألق في ريعان شبابه لم يدخر أي جهد في أدائه في المباريات." وذكرت تقارير صحافية أن وزير الداخلية الجزائري الطيب بلعيز دعا لفتح تحقيق في وفاة المهاجم الكاميروني إيبوسي.



وتابع الاتحاد بموقعه "يندد برئيس الاتحاد الجزائري بشدة بهذا الفعل الشنيع الذي أودى بحياة لاعب شاب لم يأمل سوى في أن يمارس كرة القدم." وطالب رئيس الاتحاد الجزائري "بأن يتم تسليط عقوبات شديدة على مرتكبي هذا الفعل."

وكان إيبوسي (24 عاما) فاز بلقب هداف الدوري الجزائري في موسم 2013-2014 برصيد 17 هدفا.