حياتو: لاتجعلوا دم مواطني يذهب هدراً

طالب الكاميروني عيسى حياتو، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بضرورة معاقبة المتسبب بوفاة مواطنه ألبرت إيبوسي، الذي مات أمس الأول عقب نهاية مباراة شبيبة القبائل مع اتحاد العاصمة، ضمن مباريات الدوري الجزائري.

وأبدى حياتو حزنه الشديد على وفاة اللاعب وقال: "لا يمكن أن تكون الكرة الإفريقية أرضا خصبة لانتشار ظاهرة العنف في ملاعب كرة القدم، وسنسعى جاهدين للقضاء على العنف والسلوك غير الرياضي في ملاعب القارة السمراء".

وكان المهاجم ألبرت دومينيك إيبوسي (24 عاما) هداف الدوري الجزائري بالموسم الماضي توفي مساء السبت بمستشفى" تيزي أوزو" الذي تم نقله إليه بعد إصابته بمقذوف من المدرجات خلال مباراة شبيبة القبائل أمام اتحاد العاصمة التي أحرز خلالها هدف فريقه الوحيد حيث انتهت المباراة بفوز اتحاد العاصمة 2 -1 .

