قتلوا لاعبه.. فاستقال من تدريب الفريق

أفادت تقارير صحافية بأن البلجيكي هوجو بروس، مدرب نادي شبيبة القبائل الجزائري لكرة القدم، قدم استقالته من منصب المدير الفني على خلفية مقتل مهاجم الفريق الكاميروني البرت ايبوسي بعد نزيف داخلي ناجم عن إصابته بآلة حادة في نهاية المباراة التي خسرها الفريق أمام ضيفه اتحاد الجزائر 1/2 في قمة مباريات الجولة الثانية من مسابقة دوري المحترفين.

وأوضحت صحيفة "النهار" الجزائرية في موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، أن بروس أرجع قراره إلى أسباب عائلية، مشيرة إلى أن وفاة ايبوسي أثرت كثيرا على عائلة المدرب البلجيكي.

وكان بروس عين مدربا لنادي شبيبة القبائل خلفا لعز الدين آيت جودي الشهر الماضي.