اتحاد كوريا يدعم ممثله بـ"رفض تأجيل" مبارياته

قررت لجنة المحترفين الإماراتية تأجيل مبارتين للعين في الدوري، كون مباراة المرحلة الأولى التي كانت ستجمع البنفسجي بالشباب تاريخها يطابق تاريخ ذهاب نصف نهائي البطولة القارية في الـ16 من سبتمبر، فوجب تأجيلها، وبين الذهاب والإياب الذي يحمل تاريخ الثلاثين من سبتمبر يملك العين ثلاث مباريات في الدوري، وأجلت لجنة المحترفين الإماراتية مباراة واحدة في المرحلة الرابعة كانت ستجمع الفريق مع الفجيرة في 29 من سبتمبر، وأبقت مباراتي الجولة الثانية مع الوصل والثالثة مع عجمان.

نادي العين طلب رسميا من اتحاد الكرة تأجيل مباراته أمام الأهلي في كأس السوبر المحلي المقرر لها في الثاني عشر من سبتمبر المقبل، أي قبل أربعة أيام من ذهاب آسيا، ومن المرجح استجابة الاتحاد، لكن لم يصدر قرار رسمي.

ولم يستدع الاتحاد الإماراتي أيا من لاعبي العين لتمثيل المنتخب في جولته الأوروبية التي بدأت بودية النرويج الأربعاء، على أن تليها مباراتان وديتان ضمن أيام فيفا واحدة أمام ليتوانيا في الثالث من سبتمبر، وأخرى أمام باراغواي بعدها بثلاثة أيام.

وبحسب تعليمات فيفا وفي الملحق الأول تحت عنوان استدعاء اللاعبين لتمثيل المنتخب، يشير النص في قسم المبادئ العامة المادة الأولى فصل "ب": "يجب على النادي تحرير اللاعبين للمشاركة في المباريات الودية قبل 4 أيام من تاريخ المباراة على أن تكون هذه المباريات مدرجة في روزنامة الفيفا" أيام فيفا" ويعود لناديه بعد 24 ساعة من إجراء المباراة.

نصف نهائي آخر في دوري الأبطال سيجمع فئة شرق آسيا بين إف سي سيئول وسيدني واندرارز، في أستراليا لم يضطر اتحاد البلاد لتقديم أي خدمة لواندررز، فالدوري هناك يبدأ في شهر نوفمبر، أما اللاعب الدولي الوحيد في صفوف فريق سيدني وهو المهاجم توم جوريتش فتم استدعاؤه لتمثيل استراليا في وديتي بلجيكا في الرابع من سبتمبر، وأمام السعودية بعدها بأربعة أيام.

أما في كوريا الجنوبية، لا يملك إف سي سيئول بمحلييه وأجانبه أي لاعب لديه مهمة دولية في الفترة الحالية، ولكن اتحاد كرة القدم هناك غير مستعد لتقديم أي تضحية أو أي تعديل على روزنامة البطولات المحلية.

الفريق وقبل ذهابه في نصف النهائي القاري في الـ17 من سبتمبر، سيخوض ثلاث مباريات في الدوري، واحدة منها تسبق موقعة الذهاب في كوريا أمام سيدني بأربعة أيام، وبين الذهاب والإياب الموافق للأول من أكتوبر يلعب سيئول في الدوري مبارتين، واحدة منها تسبق السفر للعب الإياب في أستراليا بيومين.

المشكلة في كوريا قديمة، فالأندية أصبحت تقدم طلبات بالتأجيل للاتحاد الآسيوي، معتبرة استجابته أسهل من استجابة اتحادها عام 2011، سيئول نفسه لعب أمام الاتحاد السعودي في آسيا، وبعدها بيوم مباشرة لعب مع بوسان في المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري، ووقتها لم يوافق اتحاد كوريا على التأجيل ولو ليوم واحد، وتمسك بوسان بلعب المباراة التي خسرها أمام سيئول.

المفارقة أن موعد إياب نصف نهائي آسيا يتزامن مع مباراة لسيؤول في الدوري المحلي، وبانتظار مفاجآت اتحاد كوريا الجنوبية، فهل يلعب سيئول بفريقين في بلدين مختلفين؟