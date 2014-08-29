الجزائر تعاود النشاط الكروي بعد نقل جنازة الكاميروني

أعلنت الرابطة الجزائرية المحترفة لكرة القدم اليوم الجمعة عن عودة نشاط اللعبة في البلاد في منتصف سبتمبر المقبل بعد توقفه لأجل غير مسمى، عقب وفاة الكاميروني ألبير إيبوسي مهاجم شبيبة القبائل خلال مباراة فريقه أمام اتحاد العاصمة مطلع الأسبوع الحالي.

وأصيب إيبوسي في رأسه بعد إلقاء مقذوف من مدرجات فريقه أثناء خروج اللاعبين من الملعب عقب الخسارة 2-1 أمام اتحاد العاصمة في ملعب تيزي وزو بعدما أحرز المهاجم الكاميروني الهدف الوحيد لشبيبة القبائل يوم السبت الماضي.

وقال محفوظ قرباج رئيس الرابطة لصحيفة الهداف الجزائرية إن البطولة ستعود بشكل طبيعي يوم 16 سبتمبر المقبل مع انطلاق الجولة الثالثة لدوري الأضواء بالبلاد.

لكن ستقام مباراة مؤجلة بين وفاق سطيف واتحاد بلعباس يوم 13 سبتمبر المقبل.

وقال قرباج "قررنا أيضا السماح للأندية الجزائرية بلعب مباريات ودية بداية من يوم السبت، لأنه من الجانب الإنساني لم يكن من الممكن إقامة مباريات وجثمان الفقيد إيبوسي لم ينقل إلى بلده الكاميرون."

وأشار قرباج إلى أن الرابطة تفكر في منع الجماهير من حضور المباريات لكن القرار الأخير يعود إلى الاتحاد الجزائري للعبة بعد وفاة إيبوسي على ملعب أول نوفمبر في تيزي وزو.



وكان الاتحاد الجزائري قرر إيقاف جميع أنشطة كرة القدم في البلاد بعد وفاة إيبوسي. وتم نقل جثمان إيبوسي من الجزائر إلى فرنسا أمس الخميس ومن المقرر دفنه في الكاميرون غدا السبت.