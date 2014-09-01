المصري محمد إبراهيم يوقع لمصلحة ماريتيمو البرتغالي

أعلن نادي ماريتيمو البرتغالي صباح اليوم الاثنين عن إتمام صفقة التعاقد مع محمد إبراهيم صانع ألعاب فريق الزمالك ومنتخب مصر الشاب، بعد فترة طويلة من المفاوضات، حسبما أكد كارلوس بيريرا رئيس النادي البرتغالي.



وأشار الموقع الرسمي لماريتيمو إلى أن اللاعب المصري الشاب ذا الـ22 عاماً وصل البرتغال مساء أمس الأحد، وتفقد منشآت النادي وملاعب التدريب صباح الاثنين، قبل التوقيع على العقود الرسمية لمدة خمسة مواسم.



وأعرب محمد إبراهيم خلال تقديمه لوسائل الإعلام البرتغالية، عن سعادته الكبيرة بالانضمام لصفوف ماريتيمو، وأنه يتطلع لبذل أقصى جهد مع الفريق، بعدما تحقق حلمه بالاحتراف في أوروبا. وتقرر أن يرتدي لاعب الزمالك السابق القميص رقم 98 مع ماريتيمو.



من جانبه؛ أكد كارلوس بيريرا رئيس النادي البرتغالي أن عملية التفاوض مع نادي الزمالك أخذت مزيداً من الوقت، إلا أن ماريتيمو تمسك بضم اللاعب لقدراته الجيدة، وثقته في أنه سيكون إضافة جيدة للفريق.