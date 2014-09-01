ساوثامبتون ينهي إعارة الجزائري تايدر بعد شهر واحد

قال ساوثامبتون الذي ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إنه أنهى فترة إعارة اللاعب الدولي الجزائري سفير تايدر المقررة لمدة عام قادماً من إنتر ميلان الإيطالي، بسبب عدم إظهار لاعب الوسط للالتزام المطلوب.

وأضاف النادي الإنجليزي في بيان بموقعه على الإنترنت يوم الاثنين: "انضم لاعب الوسط لساوثامبتون خلال الموسم الجاري إلا أنه فشل في الارتقاء لأعلى مستويات الالتزام المتوقعة من لاعبي ساوثامبتون لينتهي الارتباط بين الطرفين عند هذا الحد."

وانضم اللاعب الجزائري (22 عاماً) لساوثامبتون الشهر الماضي كجزء من صفقة تبادلية أدت لانتقال داني أوسفالدو لإنترناسيونالي على سبيل الإعارة لمدة عام.

وقوبل تايدر بتفاؤل كبير عند انضمامه للنادي الإنجليزي بعد أن شكل جزءا من مسيرة الجزائر الرائعة نحو دور الستة عشر لنهائيات كأس العالم الماضية إلا أنه خاض مباراة واحدة منذ البداية أمام باير ليفركوزن في لقاء ودي.