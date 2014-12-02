الكويت يقصي القادسية ويبلغ نهائي الكأس

بلغ الكويت المباراة النهائية من بطولة كأس ولي العهد في كرة القدم وجرد القادسية من اللقب إثر فوزه عليه 1-صفر اليوم الثلاثاء في نصف النهائي.

ويدين "العميد" بفوزه إلى عبدالهادي خميس صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 61 من المباراة التي جاءت قوية فنيا.

ويلعب في المباراة الثانية لاحقا العربي مع الجهراء، فيما تقام المباراة النهائية في 15 ديسمبر.

وتركزت الأنظار على دكة الكويت التي شهدت حضور المدرب محمد إبراهيم في المواجهة الأولى ضد القادسية، الفريق الذي برز معه كلاعب ومدرب وحقق معه بطولات عدة.

وكان إبراهيم ترك القادسية بنهاية الموسم المنصرم ليحل مكانه الإسباني انطونيو بوتشه القادم من اليرموك، وكان بعيدا عن الملاعب إلى أن قرر نادي الكويت إقالة عبدالعزيز حمادة وتعيينه مكانه قبل فترة سبقت انطلاق "خليجي 22" بأسابيع.

واللافت أيضا أن القادسية يضم في صفوفه خالد وأحمد إبراهيم وهما نجلا المدرب محمد إبراهيم.

وبدأت مشاركة الناديين في كأس ولي العهد من الدور ربع النهائي، إذ لم يخوضا المراحل الثلاث الأولى من المسابقة نظرا لتتويج القادسية بلقب دوري الموسم الماضي، واحتلال الكويت المركز الثاني، وذلك بحسب النظام المتبع من قبل الاتحاد المحلي في ما خص البطولة، والأمر نفسه ينطبق على العربي (الخامس) والجهراء (الثالث).

وفي ربع النهائي، فاز القادسية بصعوبة على السالمية 2-1، فيما تغلب الكويت على اليرموك 2-1 بعد التمديد.

والقادسية هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بكأس ولي العهد (8 مرات اعوام 1998 و2002 و2004 و2005 و2006 و2009 و2013 و2014)، فيما حققها الكويت 5 مرات اعوام 1994 و2003 و2008 و2010 و2011.

وكان القادسية انتزع لقب النسخة الماضية بتغلبه على غريمه التقليدي العربي 2-1 في المباراة النهائية.