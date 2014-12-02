سامي الجابر يعلن: كارينيو مدرباً للعربي القطري

أعلن العربي القطري تعاقده مع الأوروغوياني دانييل كارينيو، مدرب النصر السابق، لخلافة الروماني دان بيتريسكو بتدريب الفريق الأول، على أن يستلم مهامه ابتداء من مباراة السيلية القادمة.

وكتب سامي الجابر، المدير الرياضي للنادي القطري عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تم إنهاء التعاقد مع كارينيو لتولي مهمة تدريب العربي القطري، وستكون مباراة السيلية أولى مبارياته مع الفريق. علما أن الاتفاق المبدئي تم قبل شهر".

وبقي كارينيو بلا عمل منذ انتهاء عقده مع النصر الذي قاده إلى تحقيق الثنائية المحلية العام الماضي على حساب الجابر، عندما كان الأخير مدرباً للهلال الموسم الفائت قبل انتقاله إلى الإدارة الرياضية بالنادي العربي.