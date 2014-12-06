العراقيون يختارون لازاروني مدرباً للمنتخب الأول

اتفق الاتحاد العراقي للكرة القدم مع المدرب البرازيلي لازاروني لتدريب المنتخب الأول، فيما أكد العضو كامل صغير بأن إدارة الاتحاد اتفقت مع المدير الفني لمدة سنتين مقابل مبلغ 800 ألف دولار .

وقال صغير لوكالة أنباء محلية، إن المدرب سيصل إلى بغداد يوم الثلاثاء القادم ومن المتوقع إبرام اتفاق مع مساعديه إذا تطلب الأمر الاتفاق معهم بقعد منفصل عن عقد المدرب لازورني.

وأضاف صغير أن أسماء اللاعبين المرشحة للمشاركة في المنتخب هي من مهمة المدرب والاتحاد حدد عدد خمسين لاعبا من أبرز لاعبي المنتخب العراقي وعدد من لاعبي الدوري العراقي المتميزين وكذللك عدد من اللاعبين المحترفين في الدوريات الأجنبية وهذا التحديد جاء نتيجة طلب اللجنة المنظمة لبطولة كأس آسيا أسماء اللاعبين قبل البطولة بشهر من انطلاقها ولهذا الاتحاد اضطر إلى إرسال أسماء اللاعبين لأن المنتخب حتى الآن من غير مدرب يحدد الأسماء التي ستشارك في البطولة والاتحاد فقط أرسل تلك القائمة إلى اللجنة المنظمة والمدرب هو من سيختار لاعبي المنتخب العراقي.

ومن جهة أخرى أكد صغير أن تدريبات المنتخب العراقي ستنطلق في الثامن عشر من ديسمبر الحالي في ملعب الشعب بحضور المدرب البرازيلي لازاروني .

ويعتبر سباستيان لازاروني من مواليد 25 سبتمبر 1950 في ريودي جانيرو وقد قاد المنتخب البرازيلي في 35 مباراة فاز 21 مباراة وخسر 7 مباريات وتعادل في 7، أبرز إنجازاته التي حققها على صعيد المنتخبات كأس كوبا أميركا مع منتخب البرازيل عام 1989 أما على صعيد الأندية فقد حقق لقب الدوري مع يوكوهاما مارينوس الياباني عام 1992 وقد حقق لقب كأس ولي العهد السعودي من نادي الهلال السعودي عام 1995 وكأس ولي عهد دولة قطر مع نادي قطر القطري عام 2009 .

يشار إلى أن العراق قد أقال في مطلع الشهر الحالي المدرب العراقي حكيم شاكر بعد إخفاق منتخب العراق في بطولة خليجي 22 التي أقيمت في الرياض، حيث خرج العراق من الدور الأول من دون أن يحقق أي نتيجة إيجابية تذكر حيث خسر لقاءه الأول أمام الكويت وتعادل أمام منتخب عمان وخسر من الإمارات بهدفين نظيفين ضمن منافسات المجموعة الثانية للبطولة.