نبيل معلول يدرب المنتخب الكويتي رسمياً

وقع التونسي نبيل معلول اليوم (الأحد) عقداً لتدريب منتخب الكويت لكرة القدم، في مؤتمر صحافي مشترك مع طلال الفهد رئيس الاتحاد الكويتي للعبة، فيما يمتد العقد بين الطرفين لمدة 18 شهراً قابلة للتجديد.

وودع المنتخب الأزرق مدربه السابق البرازيلي فييرا بعدما خرج من الدور الأول لكأس الخليج التي احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، حيث تلقت الشباك الكويتية خمسة أهداف بالجولة الأخيرة من منتخب عمان.

وقال الفهد في بيان رسمي: "ارتأينا أن معلول يملك الإمكانات التي تتماشى مع رؤية مجلس إدارة الاتحاد ولجنته الفنية، لإعادة بناء وتشكيل هوية منتخبنا الوطني ليكون حاضراً بقوة في الاستحقاقات المقبلة ضمن سقف غير محدود من التطلعات"، مؤكداً أن اختيار معلول لم يأتِ من فراغ أو رأي من ارتجال، وإنما من خلال اطلاع كامل على مسيرة المدرب التدريبية ومناقشة الفوائد المستهدفة من تطبيق أفكاره التدريبية على منتخبنا الوطني والتي ارتأينا أنها ستكون بمثابة اللبنة الأساسية لصياغة واقع فني جديد للمنتخب الوطني، وهو ما نأمل تحويله إلى واقع عملي مشهود لنعيد البسمة إلى وجوه أهل الكويت في المرحلة المقبلة".

وأردف رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم: "معلول كان متعاونا ومتفهما لوضع الاتحاد ولوضع الكرة الكويتية لأقصى الحدود لدرجة أذهلتنا وجعلتنا نضع مزيداً من النقاط الإيجابية حول هذا المدرب في سلة قناعاتنا التي تدور في مجملها حول أهمية التعاقد مع مدرب بخصائص فنية معينة وبعقلية ديناميكية قادرة على التكيف والانسجام مع العقلية الكويتية والوضع الكروي بصفة عامة، لتكون مؤهلة وقادرة على تجاوز العقبات والمطبات التي كانت وما زالت تعترض عمل الاتحاد وتعيق تحقيق أهدافه ولذلك نحن نضع آمالا كبيرة على المدرب نبيل معلول للأخذ بيد المنتخب الوطني وقيادته لتحقيق آمال وتطلعات الجماهير الكويتية".