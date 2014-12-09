العراق يستدعي السفاح لكأس آسيا

أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة مبدئية تضم 50 لاعبا، أبرزهم القائد يونس محمود لخوض نهائيات كأس آسيا لكرة القدم التي ستقام في أستراليا مطلع العام المقبل.

وكان المنتخب العراقي قد ودع منافسات كأس الخليج التي أقيمت في السعودية في الفترة من 13 وحتى 26 نوفمبر الماضي من الدور الأول.

وشهدت القائمة المبدئية التي أعلنها الاتحاد العراقي على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي عودة القائد محمود بعد استبعاده من تشكيلة الفريق في خليجي 22 بسبب الإصابة.

وضمت القائمة أيضا مجموعة من اللاعبين المميزين أمثال مهدي كريم ونور صبري وعلاء عبدالزهرة.

وسيلعب منتخب العراق بطل آسيا 2007 في المجموعة الرابعة بالنهائيات الآسيوية أيام 12 و16 و20 من الشهر المقبل مع منتخبات الأردن واليابان وفلسطين على الترتيب.