فلسطين تلتقي أوزباكستان ودياً في دبي

المصدر: دبي - د ب أ

تلقى الاتحاد الإماراتي لكرة القدم خطابين من نظيريه الفلسطيني والأوزبكي بتأكيد موعد إقامة المباراة الودية بين منتخبي فلسطين وأوزبكستان ضمن استعدادات الفريقين لنهائيات كأس آسيا 2015 في أستراليا.

وأعلن الاتحاد الإماراتي أنه تقرر أن يقام اللقاء مساء السبت المقبل بمدينة دبي.

ويبدأ المنتخب الفلسطيني معسكرا بدبي استعدادا للمباراة، على أن يغادر إلى بكين لمواجهة المنتخب الصيني، ثم يختتم مبارياته الودية في طهران بلقاء المنتخب الإيراني، على أن يتجه منها مباشرة إلى سيدني لخوض النهائيات الآسيوية.

وكان المنتخب الفلسطيني توج بلقب كأس التحدي الآسيوي 2014 في المالديف، وحصل على جائزة أفضل منتخب آسيوي هذا العام خلال الحفل الذي أقيم مؤخرا بالعاصمة الفلبينية مانيلا.

ويبدأ المنتخب الأوزبكي هذا الأسبوع معسكره في دبي، حيث يسعى للمنافسة على اللقب الآسيوي.

وكان الفريق أقام معسكرا في دبي خلال أكتوبر الماضي، خاض خلاله مباراة أمام منتخب الإمارات فاز فيها برباعية نظيفة.

ويلعب المنتخب الفلسطيني في نهائيات كأس آسيا ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضا اليابان حاملة اللقب والأردن والعراق، فيما يتواجد المنتخب الأوزبكي في المجموعة الثانية إلى جانب السعودية والصين وكوريا الشمالية.