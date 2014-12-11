أوكلاند ينهي مغامرة التطواني بركلات الترجيح

تغلب اوكلاند سيتي النيوزيلندي على المغرب التطواني بطل المغرب4 -3 بركلات الترجيح في الرباط اليوم الاربعاء ليتأهل لمواجهة وفاق

سطيف الجزائري بطل افريقيا في كأس العالم للأندية لكرة القدم.





وساد التعادل بدون أهداف الوقت الأصلي ثم الإضافي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية في استاد الأمير مولاي عبد الله في العاصمة المغربية قبل أن يتفوق اوكلاند سيتي في ركلات الترجيح.





وأخفق المغرب التطواني بذلك في تكرار مسيرة غريمه المحلي الرجاء البيضاوي المظفرة نحو المباراة النهائية العام الماضي عندما خسر أمام بايرن ميونيخ بعد أن تغلب في طريقه على اوكلاند سيتي ومونتيري المكسيكي واتليتيكو مينيرو البرازيلي.





وسيلتقي اوكلاند سيتي مع وفاق سطيف باستاد الأمير مولاي عبد الله يوم السبت القادم الذي سيشهد أيضا مواجهة بين كروز ازول المكسيكي بطل امريكا الشمالية والوسطى والكاريبي ووسترن سيدني واندرارز الاسترالي بطل آسيا.





وسيبدأ ريال مدريد بطل اوروبا وسان لورينزو بطل امريكا الجنوبية مشوارهما في البطولة من الدور قبل النهائي الاسبوع القادم.

