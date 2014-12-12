مورينيو ينفي رحيل محمد صلاح عن تشيلسي

حسم البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، الجدل الدائر حول إمكانية رحيل لاعبه المصري محمد صلاح عن صفوف الفريق اللندني خلال فترة الانتقالات الشتوية التي ستبدأ مع بداية العام الجديد.

وأشاد مورينيو في مؤتمر صحافي عقده، اليوم الجمعة، بأداء اللاعب المصري في مباراة سبورتنغ لشبونة في الجولة الأخيرة لدوري الأبطال، قائلاً: "لقد قدم صلاح وأندري شورله أداء جيداً أمام لشبونة، مما أسعد الجهاز الفني".

وأضاف المدرب البرتغالي: "صلاح لاعب مهم للغاية لنا، وأثق في قدراته، لذا هو ضمن الخطط المستقبلية للنادي، ولن ينتقل لأي نادٍ آخر".

وثار جدل شديد حول مصير محمد صلاح لقلة مشاركاته مع "البلوز" هذا الموسم، حيث أشارت تقارير صحافية عديدة إلى أنه بات على أعتاب الرحيل عن صفوف النادي اللندني، وربطته بالانتقال إلى عدة أندية مثل إيفرتون، توتنهام، وإنتر ميلان الإيطالي.