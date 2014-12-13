مدرب الوفاق: سنلعب من أجل تكرار انجاز الرجاء

لا يعترف خير الدين مضوي مدرب وفاق سطيف بطل افريقيا بالترشيحات على الورق مؤكدا عزم فريقه الدفاع عن سمعة كرة القدم الجزائرية والعربية عندما يستهل مشواره في كأس العالم للأندية غدا السبت.





وقال مضوي في مؤتمر صحفي في الرباط قبيل مباراته في دور الثمانية أمام أوكلاند سيتي النيوزيلندي بطل منطقة الاوقيانوس "نحن أبطال افريقيا ولنا حظوظنا للذهاب بعيدا في هذه المسابقة علما أننا سطرنا كهدف أول هو بلوغ الدور قبل النهائي رغم أن كلا من الرجاء البيضاوي ومازيمبي الكونجولي قد رفعا السقف وسنلعب من أجل تكرار سيناريو الرجاء ونملك الامكانيات التي تسمح لنا بذلك"





وأصبح الرجاء البيضاوي المغربي أول فريق عربي يبلغ المباراة النهائية لكأس العالم للاندية العام الماضي قبل أن يخسر أمام بايرن ميونيخ الالماني. كما كان أول فريق ليس بطلا قاريا يبلغ مباراة التتويج.





وكان مازيمبي ممثل الكونجو الديمقراطية قد أصبح أول فريق افريقي يبلغ النهائي في 2010 قبل الخسارة أمام انترناسيونالي الايطالي.





وأضاف مضوي "نحن لن نستصغر فريق أوكلاند سيتي علما أن فوزه على المغرب التطواني زاد من الضغط علينا. كنا نتمنى مواجهة فريق المغرب التطواني علما أن أوكلاند يركز أكثر على الجانب البدني ورغم ذلك فلن أقوم بتغيير أسلوب اللعب حيث سندخل المبارة بالجدية اللازمة و الإعتماد على الحلول الهجومية."





وخسر المغرب التطواني 4-3 بركلات الترجيح أمام اوكلاند بعد التعادل بدون أهداف في الوقتين الأصلي والإضافي ليودع البطولة مبكرا أمام أكثر من 40 ألف مشجع باستاد الأمير مولاي عبد الله في الرباط يوم الاربعاء.





وتابع مدرب وفاق سطيف في اشارة الى تأهل الجزائر لدور الستة عشر في كأس العالم الاخيرة في البرازيل "بطبيعة الحال ما حققه المنتخب الجزائري زاد الضغط علينا وجعلنا أمام مسؤولية كبيرة لكننا أيضا أبطال افريقيا وسنعمل على تقديم عروض جيدة في هذه البطولة"





وزاد "لا أعترف بالترشيحات على الورق لأن الكرة تلعب فوق أرضية الملعب وفريق أوكلاند له خبرة كبيرة كما أن مدربه يعمل منذ خمس سنوات وهو يعتمد طريقة لعب واقعية."





من جهته أقر الاسباني رامون تريبولتكس مدرب أوكلاند سيتي بصعوبة مهمة فريقه أمام وفاق سطيف خاصة في ظل الاجهاد البدني الذي يعاني منه اللاعبون بعد مباراة المغرب التطواني.





وقال تريبولتكس للصحفيين في قاعة المؤتمرات التابعة لملعب الأمير مولاي عبد الله "يشكل الفوز الذي حققناه أمام بطل المغرب بحضور عدد غفير من أنصاره حافزا قويا للاعبينا لتحقيق نتيجة ايجابية أخرى والذهاب بعيدا في هذه البطولة التي نشارك فيها للمرة السادسة ونحن واعون بصعوبة المهمة لأننا سنواجه بطل افريقيا الذي يضم عدة لاعبين جيدين خاصة على مستوى الهجوم يتميزون بالسرعة وحسن التمركز."





