الإمارات تعلن قائمتها المشاركة بأمم آسيا

سيعود الحارس ماجد ناصر إلى تشكيلة الإمارات في كأس آسيا لكرة القدم بعدما أعلن المدرب مهدي علي، اليوم الأربعاء، قائمة من 24 لاعبا للمشاركة في البطولة القارية الشهر المقبل.

واختار مدرب الإمارات تشكيلته للدخول في معسكر في أستراليا في وقت لاحق من الشهر الجاري، وخوض مباراتين وديتين مع الأردن والكويت، على أن يستبعد لاعبا واحدا قبل انطلاق المسابقة في التاسع من يناير المقبل.

ويعود ناصر بعد غياب أكثر من عام واحد بعد تعرضه لإصابة في سبتمبر الماضي أبعدته عن الملاعب لعدة أشهر، قبل أن يعود بشكل تدريجي مع فريقه الأهلي ويظهر بشكل قوي.

وقال علي "هو حارس متميز، وقد وعدنا على الالتزام بالبرنامج التدريبي، وأن يكون مثالا للاعب الإماراتي، وأن يبتعد عن الإثارة. فتحنا معه صفحة جديدة، والآن الفرصة أمامه ليثبت أنه على قدر المسؤولية".

وسبق لناصر أن تعرض للإيقاف فترات طويلة كان آخرها قرار لجنة الانضباط الشهر الماضي بإيقافه ستة أشهر قبل أن تلغي لجنة الاستئناف العقوبة بعدما برأته من واقعة البصق نحو الحكم.

وقال علي الذي قاد الإمارات للفوز بكأس الخليج مطلع العام الماضي قبل أن يحتل المركز الثالث في البطولة الشهر الماضي "نسعى للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، أقلها الوجود في المربع الذهبي، وتقديم أنفسنا بصورة قوية نشعر بالرضا عنها".

وشهدت تشكيلة الإمارات أكثر من لاعب آخر لم يشارك في كأس الخليج بالسعودية الشهر الماضي، هم حمدان الكمالي وحبوش صالح وسعيد الكثيري وسالم صالح وحسن إبراهيم.

لكن في المقابل لم ينضم إسماعيل مطر لتشكيلة بلاده بعدما تعرض لإصابة في الرقبة خلال مباراة الوحدة أمام الأهلي في الجولة الماضية من الدوري، كما استبعد الحارس محمد يوسف ويوسف سعيد وراشد عيسى.

وستلعب الإمارات ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس آسيا إلى جانب قطر بطلة الخليج والبحرين وإيران.

وجاءت تشكيلة الإمارات على النحو التالي:

حراس مرمى: ماجد ناصر (الأهلي) علي خصيف (الجزيرة) خالد عيسى (العين).

مدافعون: حمدان الكمالي (الوحدة) محمد أحمد (العين) إسماعيل أحمد (العين) مهند العنزي (العين) محمد فوزي (العين) عبد العزيز هيكل (الأهلي) عبدالعزيز صنقور (الأهلي) وليد عباس (الشباب).

لاعبو وسط: حسن إبراهيم (الشباب) ماجد حسن (الأهلي) خميس إسماعيل (الجزيرة) حبيب الفردان (الأهلي) عامر عبدالرحمن (بني ياس) إسماعيل الحمادي (الأهلي) حبوش صالح (بني ياس) محمد عبدالرحمن (العين) عمر عبدالرحمن (العين).

مهاجمون: علي مبخوت (الجزيرة) أحمد خليل (الأهلي) سالم صالح (الوحدة) سعيد الكثيري (الوصل).