إيقاف وزير الرياضة المغربي بعد حادثة ملعب مولاي

أصدر العاهل المغربي، محمد السادس، أوامره بإيقاف جميع أنشطة محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، من "كل أنشطة بطولة كأس العالم للأندية"، ومنها حضور الوزير أوزين لمباراة النهائي غدا السبت.

ففي بلاغ للديوان الملكي المغربي، وجه العاهل محمد السادس، عبدالإله بن كيران، رئيس الحكومة لإجراء "تحقيقات معمقة وشاملة لتحديد المسؤوليات"، في ما أصبح يحمل اسم "فضيحة ملعب الرباط" في دورة 2014 لكأس العالم للأندية في المغرب.

وسبق للحكومة، أن أعلنت عن لجنة تحقيق تتكون من 6 مفتشين، 4 منهم من وزارة الداخلية، واثنان آخران من وزارة المالية، وتعهدت الرباط بنشر تفاصيل التحقيق فور الانتهاء منه.

هذا وتناقلت وسائل إعلام عالمية، صورا لتجميع مياه الأمطار، من أرضية ملعب الأمير مولاي عبدالله في العاصمة التي احتضنت مواجهة كروز المكسيكي وفريق وسترن سيدني الأسترالي، "باستخدام المناشف الإسفنجية"، ما خلف استياء قويا للرأي العام المغربي الذي طالب بإقالة وزير الشباب والرياضة المغربي.

وفي اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس الخميس، أعلن عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة، أن "ما وقع" في ملعب الرباط "ليس كارثة وطنية"، معلنا أن الأمر يتعلق بـ"إشكال محرج" جرى فتح تحقيق حياله.

وشن المغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي "حملة شرسة" ضد محمد أوزين وزير الشباب والرياضة، مطالبين رئيس الحكومة بإعفائه من مهامه بعد "الفضيحة الموجعة" التي ضربت المغرب.