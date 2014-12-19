تهديد إسرائيل بالكرت الأحمر من فيفا

تسلم رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جوزيف بلاتر، اليوم الأربعاء ثلاث رسائل رسمية من رئيس اللجان الاولمبية العربية الأمير طلال بن بدر، بحضور اللواء جبريل الرجوب، رئيس اللجنة الاولمبية الفلسطينية، رئيس اتحاد كرة القدم، يطالبه فيها برفع الكرت الاحمر في وجه اسرائيل نتيجة مواصلتها اختراق قوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وحملت الرسائل الثلاث توقيع الاتحاد الرياضي للتضامن الاسلامي واللجان الأولمبية العربية والاتحاد العربي لكرة القدم، حيث جرى التسليم خلال اجتماع رسمي عقُد في مراكش، بحضور الشيخ سلمان بن ابراهيم، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، ومبعوث رئيس الاتحاد الدولي، كوستاكس كومنيس، وسوزان شلبي، مديرة العلاقات الدولية بالاتحاد الفلسطيني.

واحتوت الرسائل الثلاث على مطالبة رسمية لبلاتر بالعمل على رفع الكرت الاحمر في وجه إسرائيل، حيث أكد الأمير طلال أن اقتحام مقر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاعتداء على حكم دولي فلسطيني وغيرها الكثير من الانتهاكات الواضحة لقوانين الاتحاد الدولي توجب أن تكون معاناة الرياضة الفلسطينية على راس اولويات اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي التي تقام يوم الجمعة في مراكش.

وذكر أن الاتحادات الرياضية الاسلامية والعربية تنظر الى معاناة الرياضة الفلسطينية شديد وتنتظر موقفا حازما من الفيفا برفع الكرت الاحمر في وجه إسرائيل.

من جهته، أكد بلاتر عدم رضاه لما تم على أرض الواقع، مؤكدا أن معاناة الرياضة الفلسطينية يجب ان تنتهي، مشيرا الى خطورة الانتهاكات التي جرت مؤخرا.

وشدد بلاتر بالقول ' كاتحاد دولي لكرة القدم عند اقتحام مكتب تابع للفيفا وعند الاعتداء بالضرب على حكم دولي تابع للفيفا أيضا فان ذلك يوجب علينا ألا نترك الامر دون ضجة وسنتعامل مع الامر يوم الجمعة خلال اجتماعات المكتب التنفيذي في مراكش وعلينا قول شيء حيال ذلك ونعتبر ذلك تجاوزا خطيرا ولدينا اثباتات على ذلك'.

من جهته قال الرجوب خلال الاجتماع إن اسرائيل لا تفهم إلا لغة الضغط من أجل الالتزام بقوانين الاتحاد الدولي اتجاه فلسطين، داعيا الى ضرورة ان يتم التعامل بكل جدية وحزك مع اقتحام مقر الاتحاد الفلسطيني، مع اشارته إلى أن المطلب الفلسطيني خلال الكونجرس القادم سيتضمن طلب فرض العقوبات على اسرائيل حال تعنتها للقوانين الرياضية الدولية.

وأضاف الرجوب ' الواقع على الارض يؤكد بشكل واضح على عدم اعتراف إسرائيل بكيان رياضي وطني فلسطيني لانهم غير مستعدين للاعتراف بالحقائق على الارض وهذا بحد ذاته يتطلب اتخاذ اجراء حيال ذلك'.

وأردف: ' العالم اصبح على علم تام بما يجري للرياضة الفلسطينية ولا يحتاجون الى اقناع من اجل رفع الكرت الاحمر في وجه اسرائيل'.

واعتبر رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم، أن معاناة الرياضة الفلسطينية تقع ضمن الأجندة الرسمية للاتحادين الدولي والقاري للعبة، مشيرا الى الدور الهام لبلاتر من اجل انهاء تلك المعاناة.

