العراق يرصد 5 آلاف دولار ثمن الوصول إلى نهائي آسيا

المصدر: بغداد - أ ف ب

رصد الاتحاد العراقي لكرة القدم مكافآت مالية للاعبي منتخب بلاده في حال التأهل إلى الدور الثاني لنهائيات كأس آسيا التي تنطلق في أستراليا في التاسع من الشهر المقبل.

وذكر نائب رئيس الاتحاد العراقي للعبة شرار حيدر "سيحصل كل لاعب على ألفي دولار في حال الوصول الى الدور الثاني من البطولة، وثلاثة آلاف دولار في حال التأهل الى نصف النهائي، بينما خصص مبلغ قيمته خمسة آلاف دولار لكل لاعب إذا ما بلغ المنتخب المباراة النهائية".

ويخوض المنتخب العراقي الذي بدأ أمس السبت معسكرا تدريبيا في الامارات، منافسات الدور الاول الى جانب منتخبات اليابان والاردن وفلسطين ضمن المجموعة الرابعة.

ومن المؤمل ان يخوض المنتخب العراقي بقيادة مدربه الوطني راضي شنيشل مباراة ودية امام نظيره الكويتي بقيادة مدربه الجديد ايضا التونسي نبيل معلول غدا الاثنين في دبي وذلك ضمن برنامج استعداداتهما للنهائيات القارية.