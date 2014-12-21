حسن شحاتة في الجزائر لتكريم اللاعب "الأفضل"

وصل المدرب المصري الشهير حسن شحاتة إلى العاصمة الجزائرية صباح الأحد، من أجل حضور حفل الكرة الذهبية لأفضل لاعب جزائري، والذي تنظمه إحدى الصحف المحلية، فيما سيحضر الحفل نجوم عالميون ومسؤولون أوروبيون وأفارقة.

وقال شحاتة المدرب السابق للمنتخب المصري لـ"رويترز" فور وصوله: "أنا سعيد لتواجدي في الجزائر التي أعتبرها بلدي الثاني". وتابع قائلا: "لم أتردّد لحظة في تلبية دعوة صحيفة الهداف لحضور حفل الكرة الذهبية، وأنا سعيد للغاية لتواجدي في الجزائر".

ويتنافس على جائزة أفضل لاعب جزائري كل من: ياسين براهيمي (بورتو البرتغالي)، إسلام سليماني (سبورتينغ لشبونة البرتغالي)، هلال العربي سوداني (دينامو زغرب الكرواتي)، عبدالمومن جابو (النادي الإفريقي التونسي)، سفيان فغولي (فالنسيا الإسباني).

وقد تنقل العديد من الجزائريين إلى مطار هواري بومدين الدولي من أجل استقبال المدرب الذي يحظى بشعبية كبيرة في الجزائر، لاسيما أنه يعتبر أحد أشهر المدربين العرب بعدما نال مع المنتخب المصري على ثلاثة ألقاب قارية.