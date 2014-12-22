بلماضي يعلن عودة خلفان إلى قائمة منتخب قطر

أعلن الجزائري جمال بلماضي، مدرب المنتخب القطري لكرة القدم، اليوم الاثنين، التشكيلة الرسمية لنهائيات كأس آسيا المقررة في أستراليا من 9 إلى 31 يناير المقبل.

وشهدت القائمة عودة مهاجم السد خلفان إبراهيم، ثاني أفضل لاعب في آسيا هذا العام بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته من المشاركة في تتويج منتخب بلقبه بطلا لكأس الخليج الأخيرة في السعودية.

كما عاد لاعب لخويا، لويز مارتن، فيما وجه بلماضي الدعوة إلى مهاجم الجيش محمد مونتاري للمرة الأولى.

ويبدأ المنتخب القطري اليوم أيضا مرحلة الاستعدادات بالدوحة والتي تتضمن خوض 3 مباريات ودية، أولها مع استونيا في 27 ديسمبر الحالي في الدوحة، والثانية مع عمان 31 منه، والثالثة مع نيوزيلاندا في 5 يناير بمدينة كانبيرا بأستراليا مقر معسكره والذي يطير إليه مباشرة عقب انتهاء مباراته مع استونيا.

ويلعب المنتخب القطري ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات الإمارات والبحرين وإيران. وستكون مباراته الأولى مع الإمارات في 11 يناير.

واللاعبون هم: خلفان إبراهيم وسعد الشيب وحسن الهيدوس وعلي أسد والمهدي علي وعبدالكريم حسن وإبراهيم ماجد (السد)، ومحمد موسى وكريم بوضيف وخالد مفتاح وإسماعيل محمد ومحمد عبدالله تريسور (لخويا) ومحمد مونتاري وماجد محمد وعبدالرحمن أباكر وخالد عبدالرؤوف وأحمد سفيان (الجيش) وعبدالعزيز حاتم وبوعلام خوخي (العربي) وقاسم برهان وبلال محمد (الغرافة) ومشعل عبدالله (الأهلي) وأحمد عبدالمقصود (أم صلال).