غياب المواجهات الصعبة في البطولات الأفريقية

جنبت قرعة مسابقتي دوري ابطال افريقيا وكأس الاتحاد الافريقي لكرة القدم التي سحبت اليوم الاثنين في القاهرة، الفرق الكبيرة خوض الادوار التمهيدية.



واعفيت فرق وفاق سطيف الجزائري حامل اللقب وكوتون سبور الكاميروني وليوبار الكونغولي والأهلي المصري بطل مسابقة كأس الاتحاد الافريقي ومازيمبي الكونغولي الديموقراطي والنادي الرياضي الصفاقسي التونسي ومواطنه الترجي الرياضي من خوض الدور التمهيدي في مسابقة دوري ابطال افريقيا.



وشهد الدور التمهيدي مواجهة عربية عربية بين أهلي طرابلس الليبي وسموحة المصري، فيما يلعب اتحاد العاصمة الجزائري مع فولا ايديفيس التشادي، والهلال السوداني مع كي إم كي إم من زانزيبار، وأزام التنزاني مع المريخ السوداني، ومولودية العلمة الجزائري مع سان جورج الاثيوبي، والمغرب التطواني المغربي مع سي او بي المالي، والرجاء البيضاوي المغربي مع الشياطين السود من غينيا الاستوائية، وفومبوني كلوب من جزر القمر مع بيغ بوليتس المالي.



اما في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي، فأعفيت فرق الزمالك المصري واسيك ابيدجان العاجي ودجوليبا المالي وفيتا كلوب المونغولي وصيف بطل مسابقة دوري ابطال افريقيا، واورلاندو بايريتس الجنوب افريقي واهلي شندي السوداني والنادي الافريقي التونسي ومواطنه النجم الرياضي الساحلي.



وغابت المواجهات العربية العربية في كأس الاتحاد، فيلعب مولودية الجزائر الجزائري مع الساحل من النيجر، ونهضة بركان المغربي مع اونز كرياتور المالي، والاتحاد الليبي مع ايليكت سبور التشادي، وبتروجيت المصري مع غزالة من جنوب السودان، واولمبي الشلف الجزائري مع كامبوا ايجلز السيراليوني، وفولكان من جزر القمر مع اتلتيكو بتروليوس الانغولي، والخرطوم السوداني مع باور ديناموس الزيمبابوي.



ويشارك 58 فريقا في الدور التمهيدي لمسابقة دوري ابطال افريقيا، و56 فريقا في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي.



وتقام مباريات ذهاب الدور التمهيدي في 13 و14 و15 فبراير المقبل، والإياب في 27 و28 منه و1 مارس المقبل.

