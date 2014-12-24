حسام حسن يقود السكندري إلى هزيمة الأهلي برباعية

حقق الاتحاد السكندري فوزا ساحقا على الأهلي حامل اللقب 4-1 في القاهرة، اليوم الأربعاء، ليذيقه واحدة من أثقل هزائمه على الإطلاق في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وافتتح الاتحاد - الذي يقوده المدرب حسام حسن - التسجيل مبكرا عن طريق مهاجمه الإثيوبي اوميد اوكري في الدقيقة الرابعة، وضاعف المهاجم الآخر محمد حمدي في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وأضاف البديل الزامبي فليكس كاتونجو الهدف الثالث من أول لمسة له في اللقاء في الدقيقة 75 وأكمل المدافع رامي عادل الرباعية بضربة رأس قبل سبع دقائق على النهاية.

وقلص المهاجم الإثيوبي صلاح الدين سعيد الفارق للأهلي بضربة رأس في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وواصل الاتحاد السكندري تقدمه في الترتيب بعد بداية متعثرة ورفع رصيده إلى 18 نقطة من 14 مباراة بفضل انتصاره الثاني على التوالي، بينما تجمد رصيد الأهلي الفائز مؤخرا بكأس الاتحاد الإفريقي عند 21 نقطة لكنه خاض 11 مباراة.

ويتصدر الزمالك غريم الأهلي التقليدي الترتيب، وله 31 نقطة من 13 مباراة.