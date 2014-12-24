منتخب الإمارات يسافر إلى أستراليا من دون القائد

قالت وسائل إعلام محلية إن قائد منتخب الإمارات الأول لكرة القدم علي خصيف سيغيب عن منتخب بلاده خلال نهائيات بطولة آسيا المقبلة، التي ستقام في أستراليا في يناير بسبب انشغاله بأداء الخدمة الوطنية.

وقالت صحيفة ديلي سبورت 360 في عددها اليوم الأربعاء إن خصيف (27 عاما) لم يسافر مع منتخب الإمارات إلى أستراليا أمس الثلاثاء كما كان مقرراً.

وكان من المفترض أن يبدأ خصيف لاعب الجزيرة أداء الخدمة الوطنية في بلاده قبل بطولة الخليج الأخيرة في السعودية إلا أنه أرجأ ذلك إلى ما بعد انتهاء البطولة.

وقالت الصحيفة إن محمد يوسف حارس الشارقة أضيف إلى تشكيلة الإمارات بديلا لخصيف في البطولة الآسيوية التي ستقام بين التاسع والحادي والثلاثين من يناير المقبل.

وستلعب الإمارات في البطولة الأسيوية المقبلة ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وإيران وقطر.