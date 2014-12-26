لموشي يخلف معلول في الجيش القطري

تعاقد نادي الجيش القطري رسميا اليوم الجمعة مع الفرنسي صبري لموشي للاشراف عليه خلفا للتونسي نبيل معلول الذي تعاقد مع المنتخب الكويتي.



واعلن الجيش اليوم عبر موقعه الالكتروني الرسمي ان لاموشي سيصل الي الدوحة خلال الايام القليلة القادمة لبدء عمله.



ومن المنتظر ان يعقد النادي مؤتمرا صحفيا للكشف عن تفاصيل العقد الذي سيمتد لموسم ونصف.



وكان وفد من نادي الجيش برئاسة الامين العام ثاني عبدالرحمن الكواري سافر إلى العاصمة الفرنسية باريس لإتمام إجراءات التعاقد مع مدرب ساحل اعاج السابق.



ولاموشي ليس غريبا علي الكرة القطرية حيث احترف لعدة مواسم بعدة اندية قطرية، اولها الريان (2006- 2007) ثم ام صلال (2007-2008) والخريطيات (2009) قبل ان يعتزل ومن ثم ينتقل الى التدريب حيث كان منتخب ساحل العاج اولى مهامه (2012-2014).



وتنتظر لاموشي مهمة صعبة مع الجيش الذي يطمح في المنافسة على الدوري القطري والفوز به للمرة الاولى منذ صعوده من الدرجة الثانية 2011، كما يطمح الفريق بالمنافسة في دوري ابطال اسيا حيث يبدأ مشواره في العاشر من فبراير المقبل بلقاء النهضة العماني بالدوحة في الدور التهميدي الثاني.



ويحتل الجيش حاليا المركز الثالث في الدوري برصيد 25 نقطة، علما بان الدوري توقف حاليا بسبب انشغال المنتخب بكأس اسيا 2015 ومن المقرر ان يستأنف نشاطه في 5 فبراير المقبل.

