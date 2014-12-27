قطر تؤكد جاهزيتها لآسيا بثلاثية في شباك أستونيا

حقق المنتخب القطري لكرة القدم فوزا سهلا على نظيره الاستوني بثلاثة اهداف نظيفة في المباراة الودية اليوم السبت استعدادا لبطولة آسيا التي تنطلق بأستراليا في 9 المقبل.

وسجل الأهداف محمد مونتاري (23) وعبد الكريم حسن (30) واسماعيل محمد (36 ).



قدم المنتخب القطري عرضا جيدا وتفوق على منافسه على مدار الشوطين وأهدر العديد من الفرص.

ولم تختلف التشكيلة الأساسية التي اعتمد عليها المدرب الجزائري جمال بلماضي عن تلك التي توجت بكأس الخليج الشهر الماضي في السعودية، وان اعتمد للمرة الاولى علي الوجهين الجديدين محمد مونتاري ومحمد عبد الله تريسور، كما شارك خلفان ابراهيم ثاني افضل لاعب في آسيا 2014 بعد ان أبعدته الإصابة عن "خليجي 22".

وتوجه المنتخب القطري مباشرة من الملعب الى المطار للسفر الى مدينة كانبيرا الأسترالية التي تحتضن معسكره الأخير والذي يشمل اللعب مباراتين وديتين مع عمان ونيوزيلاندا في 31 الجاري و5 يناير المقبل.



وضمت القائمة النهائية 23 لاعبا هم: خلفان إبراهيم وسعد الشيب وحسن الهيدوس وعلي أسد والمهدي علي وعبد الكريم حسن وإبراهيم ماجد ومحمد موسى وكريم بوضيف وخالد مفتاح وإسماعيل محمد ومحمد عبدالله تريسور ومحمد مونتاري وماجد محمد وعبد الرحمن أباكر وخالد عبد الرؤوف وأحمد سفيان وعبد العزيز حاتم وخوخي بوعلام