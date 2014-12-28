بلاتيني: كرة القدم أكثر من مجرد أعمال تجارية

أكد ميشال بلاتيني، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، اليوم الأحد، في افتتاح مؤتمر دبي الرياضي الدولي، أن اللعبة الأكثر شعبية في العالم تبقى اجتماعية ومثالية وثقافية أكثر من اقتصارها على الجوانب التجارية.

وقال بلاتيني في افتتاح المؤتمر الذي تشارك فيه شخصيات رياضية مختلفة من العالم إن "فكرة كرة القدم لها قيم أصيلة، والأولوية للعبة بأن يكون لها قيم اجتماعية ومثالية وثقافية".

وأضاف بلاتيني "كرة القدم تعمل على المساواة والتوازن بين جميع ممارسيها، ونسعى إلى تطويرها لدى الأطفال في مختلف مناطق العالم".

وتابع لاعب منتخب فرنسا السابق "كرة القدم رياضة أكثر من عمل تجاري، لكن مستقبلها يعتمد على تطوير الأندية والشركات الرياضية مع منع استغلال اللاعبين صغار السن".

ويشارك بلاتيني في المؤتمر الذي يختتم غدا الاثنين إلى جانب شخصيات بارزة، من بينهم اندريا انييلي رئيس نادي يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، إضافة إلى ستيفان الشعراوي لاعب ميلانو، واللاعب الإسباني الدولي فرناندو توريس وفيليبو اينزاجي مدرب ميلانو.

وقال الشعراوي إنه فخور بأصوله المصرية، لأن والده مصري وأمه إيطالية.

وقال لاعب منتخب إيطاليا "أنا فخور بأصولي المصرية، وأتمنى أن أعود إلى مصر للبحث عن جذوري".

وأضاف الشعراوي "أشكر والدي الذي أوصلني إلى هذا المستوى بفضل حرصه على تربيتي بصورة صحية سليمة".

وقال الشعراوي أيضا "أنتمي إلى فريق ميلانو، وألتزم بقيم ومثل النادي، وأسعى إلى مساعدة زملائي اللاعبين والعمل معهم بشكل جماعي حتى نحقق أهداف النادي".

من جهته، أشاد المدرب اينزاجي بالشعراوي، ووصفه بأنه عنصر متميز في ميلانو قائلا "أتمنى أن يكون العام الجديد عام الشعراوي".