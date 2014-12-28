وفاة لاعب الزمالك يوسف محيي بسبب حادث سير

توفي يوسف محيي لاعب وسط الاتحاد السكندري الشاب، المعار من الزمالك منافسه في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الأحد متأثرا بإصابات بالغة إثر تعرضه لحادث سير على طريق سريع بين الإسكندرية والقاهرة الليلة الماضية.

وتوفي محيي في مستشفى بالقاهرة عن 19 عاما بينما نقل زميله الآخر خالد محمود (شيكا) - المعار أيضا للاتحاد السكندري من الزمالك - للمستشفى لمعاناته من إصابات بالغة في الحادث نفسه الذي أدى لمقتل خمسة آخرين وفقا لتقارير صحفية محلية.

وقال شريف منير عضو مجلس إدارة الزمالك لـ"رويترز": "تلقينا خبر وفاة محيي بالأسى والحزن العميق فهو أحد أبناء النادي المتميزين."

وأعلن الزمالك في صفحته على موقع فيسبوك الحداد.

وقال الزمالك "بقلوب مؤمنة... وببالغ الحزن والأسى تلقينا الفاجعة الأليمة في وفاة لاعب نادي الزمالك الصاعد يوسف محيي إثر حادث مروري مروع صباح اليوم."

وأضاف "يعلن نادي الزمالك حالة الحداد على روح الفقيد.. داعين الله أن يسكنه فسيح جناته."

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة الاتحاد السكندري ضد الداخلية التي كانت مقررة الأحد في الدوري الممتاز لأجل غير مسمى.

وقال الاتحاد المصري في بيان "يتقدم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد بخالص العزاء لمجلس إدارة الزمالك والاتحاد السكندري."

ومحيي هو حفيد سمير محمد علي حارس مرمى الزمالك في ستينات القرن الماضي والممثلة والمغنية ليلى جمال.